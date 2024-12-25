Утвержден список российских регионов с запретом на майнинг

Правительство утвердило перечень российских регионов и территорий, где майнинг будет запрещен с 1 января 2025 года. Ограничения будут действовать до 15 марта 2031 года.

Согласно документу, запрет на осуществление майнинга цифровой валюты вводится в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, майнинг будет запрещен на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края, но временно — в пики энергопотребления. В 2025 году они приходятся на период с 1 января по 15 марта, а в следующие годы — с 15 ноября по 15 марта.

Перечень регионов и территорий не окончательный, в будущем он может корректироваться по итогам решений правительственных комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Задача ограничений — сохранение баланса энергопотребления с учетом запросов промышленности.

Запрет связан не только с местным дефицитом электроэнергии, но и льготами на оплату электроэнергии в некоторых регионах, которые в итоге компенсируются производителями и потребителями в других субъектах России.

Сроки ограничений на майнинг криптовалюты синхронизированы с окончанием переходного периода ликвидации данной льготы. После либерализации рынка региональные ограничения на майнинг могут быть сняты.