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Утвержден список российских регионов с запретом на майнинг

Источник:
ТАСС
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Правительство утвердило перечень российских регионов и территорий, где майнинг будет запрещен с 1 января 2025 года. Ограничения будут действовать до 15 марта 2031 года.

Согласно документу, запрет на осуществление майнинга цифровой валюты вводится в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, майнинг будет запрещен на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края, но временно — в пики энергопотребления. В 2025 году они приходятся на период с 1 января по 15 марта, а в следующие годы — с 15 ноября по 15 марта.

Перечень регионов и территорий не окончательный, в будущем он может корректироваться по итогам решений правительственных комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Задача ограничений — сохранение баланса энергопотребления с учетом запросов промышленности.

Запрет связан не только с местным дефицитом электроэнергии, но и льготами на оплату электроэнергии в некоторых регионах, которые в итоге компенсируются производителями и потребителями в других субъектах России.

Сроки ограничений на майнинг криптовалюты синхронизированы с окончанием переходного периода ликвидации данной льготы. После либерализации рынка региональные ограничения на майнинг могут быть сняты.

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kygear

Послать на передовую Силуяновскую и Набиулинскую родню отрабатывать диверсию.

Wolf Hound

А если снизить всем чиновникам з/п до уровня МРОТа,плюс урезать "нужные" вещи по госзакупкам,то ИМХО...

kygear

Снижение очень опасно. Оно сулит расцвету промышленности и реального бизнеса. Так же это может привести...

mosquito__2010

превратили конечно небратья некогда замечательный ресурс в полнейшую пропагандистскую помойку.