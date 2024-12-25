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Российские разработчики выпустят ремастер GTA Vice City

Источник:
Sibnet.ru
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Российская команда разработчиков Revolution Team объявила о завершении разработки GTA: Vice City Nextgen Edition. Он представляет собой неофициальный ремастер культовой игры на движке GTA IV.

Благодаря энтузиастам, в GTA: Vice City Nextgen Edition будут включены все сюжетные и дополнительные миссии, улучшенная версия города и оружие из Definitive Edition, а также кат-сцены на движке Rage, сообщается в официальной группе проекта «ВКонтакте».

В игре также будут неоновые здания, как в ответвлении Vice City Stories, все машины и модели персонажей из Xbox-версии и несколько автомобилей из San Andreas. Мод также включает дополнительные улучшения, «пасхалки» и читы.

Revolution Team уточнила, что игра выйдет в январе 2025 года. До того времени разработчики планируют тщательно протестировать игру, исправить баги и выпустить максимально работоспособную версию.

GTA: Vice City вышла в 2003 году, а в 2021 году получила официальный ремастер в рамках сборника Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Nextgen Edition будет распространяться бесплатно.

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Топ комментариев

kygear

Послать на передовую Силуяновскую и Набиулинскую родню отрабатывать диверсию.

Wolf Hound

А если снизить всем чиновникам з/п до уровня МРОТа,плюс урезать "нужные" вещи по госзакупкам,то ИМХО...

kygear

Снижение очень опасно. Оно сулит расцвету промышленности и реального бизнеса. Так же это может привести...

mosquito__2010

превратили конечно небратья некогда замечательный ресурс в полнейшую пропагандистскую помойку.