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Эксперты рассказали о пользе шампанского

Источник:
Sibnet.ru
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Употребление одного-трех бокалов шампанского в неделю может положительно сказаться на артериальном давлении, работе сердца,  предотвратить возрастную потерю памяти и помочь отсрочить развитие дегенеративных заболеваний мозга, таких как деменция.
Бокал шампанского
Фото: © Sibnet.ru

Фенольные соединения, содержащиеся в шампанском, улучшают пространственную память, которая отвечает за запись информации об окружающей среде и хранение информации для будущей навигации, выяснили исследователи из Университета Рединга.

Помимо этого, шампанское замедляет выведение азотной кислоты из крови, что может привести к снижению артериального давления, рассказали эксперты «Роскачества».

Еще один малоизвестный факт о шампанском: бокал игристого так же полезен для сердца, как и бокал красного вина. Игристое, как и тихое вино содержит ресвератрол. Это вещество благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, предотвращает старение и повреждение сосудов, снижает уровень холестерина и риск образования тромбов, отметили в Роскачестве.

Врачи отдают предпочтение красным столовым винам, но белые вина по отдельным характеристикам могут их превосходить. Так, если содержание антиоксидантов в красных винах больше, то в белых они эффективнее, поскольку их молекулы меньше по размеру и легче проникают в ткани организма.

Белое вино имеет хороший профилактический эффект, защищая митохондрии, снижая риск сердечных приступов. Белые игристые вина полезны для дыхания, поскольку они содержат фенольные вещества, препятствующие действию свободных радикалов на легочную ткань, помогая вентиляции легких, обратили внимание в Роскачестве.

Выбираем шампанское для новогоднего стола

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