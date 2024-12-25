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Биткоину предрекли «квантовый апокалипсис»

Источник:
Sibnet.ru
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Новейшие разработки в области квантовых вычислений помогут хакерам взломать шифрование, которое обеспечивает безопасность биткоина. В результате главная криптовалюта планеты столкнется с «квантовым апокалипсисом», предсказывают эксперты.

Поводом для опасения стал выход нового чипа Willow от Google Quantum AI, пишет The Wall Street Journal. В блокчейне биткоина все операции осуществляются с использованием криптографических алгоритмов шифрования.

При этом квантовые вычисления позволяют факторизовать огромные числа за считанные минуты. Предполагается, что они помогут злоумышленникам расшифровать с помощью общедоступных данных закрытые секретные ключи доступа к криптовалютам.

Например, имея публичный адрес пользователя, квантовый компьютер мог бы подобрать необходимый шифр для получения доступа к управлению этим адресом. Подобный подбор на самом мощном традиционном компьютере потребовал бы нескольких десятилетий.

По оценкам аналитиков, подобный взлом шифрования биткоина приведет к потерям на криптовалютных и других рынках минимум трех триллионов долларов, что может вызвать глубокую рецессию.

Впрочем, пока «квантовый апокалипсис» — гипотетическая возможность. Для взлома биткоина потребуется квантовый компьютер примерно с 13 миллионами кубитов, тогда как Willow имеет только 105 кубитов.

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Топ комментариев

kygear

Послать на передовую Силуяновскую и Набиулинскую родню отрабатывать диверсию.

mosquito__2010

превратили конечно небратья некогда замечательный ресурс в полнейшую пропагандистскую помойку.

Wolf Hound

А если снизить всем чиновникам з/п до уровня МРОТа,плюс урезать "нужные" вещи по госзакупкам,то ИМХО...

kygear

Снижение очень опасно. Оно сулит расцвету промышленности и реального бизнеса. Так же это может привести...