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Названо число заключивших контракты с Минобороны в 2024 году

Источник:
Sibnet.ru
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Контракты с Минобороны для прохождения воинской службы с начала 2024 года заключили почти 440 тысяч человек, сообщил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте».

«По состоянию на текущее время в общей сложности уже контракт заключили почти 440 тысяч человек. Это результат работы всех регионов», — заявил он во время рабочей поездки в Приволжский федеральный округ.

Ранее президент Владимир Путин сообщил на коллегии Минобороны, что в 2023 году свыше 300 тысяч россиян пришли в военкоматы и подписали контракты на службу в вооруженных силах». Таким образом, количество контрактников за два года превысило 740 тысяч.

21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. За месяц на службу призвали 300 тысяч резервистов. При этом указ о завершении мобилизации президент России не подписывал.

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Оборона #Армия #Конфликты
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