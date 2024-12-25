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Почти половина пассажиров выжила в авиакатастрофе в Казахстане

Источник:
Sibnet.ru
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Выживших при крушении самолета Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, в Актау — 28 человек, сообщил Минздрав Казахстана.

«28 человек доставлены в медицинские учреждения, состояния разной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в больницах области», — цитирует РБК пресс-службу управления здравоохранения Мангистауской области.

По данным МЧС республики, двое выживших — дети.

Самолет Embraer 190 выполнял рейс из Баку в Грозный. Из-за тумана его направили в Махачкалу, а затем в Актау. На борту находились 67 человек, из них пять — члены экипажа. Предварительная причина крушения — столкновение со стаей птиц.

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Топ комментариев

kygear

Послать на передовую Силуяновскую и Набиулинскую родню отрабатывать диверсию.

-2rist-

а по конституции любая цензура запрещена, и всем по барабану.

Wolf Hound

А если снизить всем чиновникам з/п до уровня МРОТа,плюс урезать "нужные" вещи по госзакупкам,то ИМХО...

kygear

Снижение очень опасно. Оно сулит расцвету промышленности и реального бизнеса. Так же это может привести...