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Летевший в Чечню самолет упал в Казахстане

Источник:
Sibnet.ru
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Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился в казахстанском Актау. По предварительным данным, выжили шесть человек.

На борту упавшего под Актау самолета находились, по предварительной информации, 67 пассажиров и 5 членов экипажа, сообщило агентство APA. Lada.kz со ссылкой на «Казаэронавигацию» называет другие цифры: 105 пассажиров и пять членов экипажа.

В авиакатастрофе в Актау выжило как минимум шесть человек. Они находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова. Позже появилась информация о 12 выживших.

Причиной крушения лайнера, летевшего из Баку в Грозный, стало столкновение самолета со стаей птиц, передало Day.Az со ссылкой Azerbaijan Airlines.

Согласно данным табло аэропорта Грозный, рейс J2 8243 из Баку должен был прилететь в Чечню в 8.20 мск. Самолет из-за тумана в столице Чечни был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау, уточнили РИА Новости в пресс-служба аэропорта Грозного.

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