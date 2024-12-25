Предотвращено убийство главы предприятия ОПК по заказу Киева

Федеральная служба безопасности предотвратила в Московской области террористический акт спецслужб Украины, направленный против руководителя одного из оборонных предприятий, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Удалось задержать семь причастных к преступлению россиян, в том числе трех несовершеннолетних, сказано в сообщении. Они проживают в Московской, Свердловской областях и Пермском крае.

По данным ФСБ, злоумышленники намеревались взорвать автомобиль жертвы: они организовали наблюдения за местом стоянки машины, изготовили самодельное взрывное устройство и заложили его под автомобиль.

Задержанных сотрудники спецслужб Украины координировали через мессенджеры, уточнили в ЦОС. Ранее задержанные помогали телефонным мошенникам с Украины, отметили в ФСБ.

Спецслужбы Украины пообещали задержанным за преступление вознаграждение в размере не менее 1 миллиона рублей, говорится в сообщении Следственного комитета России.