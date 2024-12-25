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Торговля и производители договорились о фиксации цен на картофель

Источник:
«Известия»
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Торговые сети и производители решили зафиксировать цены на немытый картофель в сетках весом 25 килограммов и диаметром от 50 до 80 миллиметров на три месяца, сообщил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

«Это должно послужить стабилизации цен и повысить доступность картофеля на прилавке», — сказал «Известиям» Красильников.

Также сдержать цены на картофель поможет обнуление пошлин на импортный товар, сообщил Красильников. Такое решение уже принято на уровне Евразийской экономической комиссии, оно будет действовать с 1 января по 31 июля 2025 года.

В Ассоциации компаний розничной торговли рассказали, что закупочные цены на картофель в 2024 году выросли в 2,5 раза, розничные в торговых сетях — примерно вдвое.

По данным Росстата, корнеплод с начала года подорожал более чем на 88%.

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Экономика #Продукты
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corrector

Можно мне тоже бесплатно, исключительно из гуманитарных соображений ?!

kygear

Послать на передовую Силуяновскую и Набиулинскую родню отрабатывать диверсию.

-2rist-

а по конституции любая цензура запрещена, и всем по барабану.

alexkain83

Я ору с АвтоВАЗа....Проклеили красную изоленту по салону авто и все....это спорт стиль... От фразы "...сохранила...