Торговля и производители договорились о фиксации цен на картофель

Торговые сети и производители решили зафиксировать цены на немытый картофель в сетках весом 25 килограммов и диаметром от 50 до 80 миллиметров на три месяца, сообщил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

«Это должно послужить стабилизации цен и повысить доступность картофеля на прилавке», — сказал «Известиям» Красильников.

Также сдержать цены на картофель поможет обнуление пошлин на импортный товар, сообщил Красильников. Такое решение уже принято на уровне Евразийской экономической комиссии, оно будет действовать с 1 января по 31 июля 2025 года.

В Ассоциации компаний розничной торговли рассказали, что закупочные цены на картофель в 2024 году выросли в 2,5 раза, розничные в торговых сетях — примерно вдвое.

По данным Росстата, корнеплод с начала года подорожал более чем на 88%.