Объемы поставок газа из России в Европу за 11 месяцев 2024 года достигли порядка 50 миллиардов кубических метров, сообщил вице-премьер Александр Новак.

«В этом году, если посмотреть на объемы поставок в Европу, то они примерно на 18-20% выше, чем в прошлом году. Суммарно трубопроводного газа и сжиженного природного газа за 11 месяцев, наверное, это порядка 50 миллиардов кубических метров газа было поставлено», — цитирует ТАСС Новака.

Ранее депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Клаус Эрнст заявил о необходимости возобновления переговоров с Россией по поставкам газа, чтобы снизить его стоимость для Германии и обеспечить доступное энергоснабжение.