Крейсер ВМС США обстрелял два американских истребителя

Ракетный крейсер USS Gettysburg класса Ticonderoga ошибочно выпустил ракету по собственному самолету F/A-18 Super Hornet, возвращавшемуся на авианосец Harry S. Truman после выполнения боевой задачи.

Самолет был сбит. Его экипаж успел катапультироваться, один из пилотов получил травмы. Второй F/A-18 Super Hornet самолет, летевший поблизости, едва избежал поражения. Как узнал телеканал Fox News, с крейсера USS Gettysburg по нему также была выпущена ракета класса «земля-воздух».

По предварительным данным, ракета прошла всего в 30 метрах от второго F/A-18. Происшествие вызвало вопросы к подготовке экипажа крейсера и координации действий в условиях активных боевых операций, рассказали источники телеканала.

По словам источников, пилоты палубной авиации выразили возмущение произошедшим, назвав подготовку экипажа крейсера «недостаточной».