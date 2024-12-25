НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Крейсер ВМС США обстрелял два американских истребителя

Источник:
Fox News
465 9

Ракетный крейсер USS Gettysburg класса Ticonderoga ошибочно выпустил ракету по собственному самолету F/A-18 Super Hornet, возвращавшемуся на авианосец Harry S. Truman после выполнения боевой задачи.

Самолет был сбит. Его экипаж успел катапультироваться, один из пилотов получил травмы. Второй F/A-18 Super Hornet самолет, летевший поблизости, едва избежал поражения. Как узнал телеканал Fox News, с крейсера USS Gettysburg по нему также была выпущена ракета класса «земля-воздух».

По предварительным данным, ракета прошла всего в 30 метрах от второго F/A-18. Происшествие вызвало вопросы к подготовке экипажа крейсера и координации действий в условиях активных боевых операций, рассказали источники телеканала.

По словам источников, пилоты палубной авиации выразили возмущение произошедшим, назвав подготовку экипажа крейсера «недостаточной».

Еще по теме
Американские военные сбили свой истребитель F/A‑18
Российские войска уничтожили польских наемников в Курахово
Новый род войск появится в России
Украина нанесла массированный удар по Курской области
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Обнаружены признаки девятой планеты в Солнечной системе
Украина нанесла массированный удар по Курской области
Зеленский предложил взятку премьеру Словакии
Google оценил падение трафика YouTube в России
Обсуждение (9)
О самом главном
Как оригинально разыграть «Тайного Санту»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Идеи подарков за 300, 500, 1000 рублей: полезные и оригинальные
Не сломать судьбу: что нельзя дарить в год Змеи
Роковые ошибки воспитания: как погибают лидеры
Коричневый «мокко мусс»: с чем сочетать цвет 2025 года от Pantone
Все статьи
Мультимедиа
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дед Мороз и Санта-Клаус: главные отличия
Топ комментариев

corrector

Можно мне тоже бесплатно, исключительно из гуманитарных соображений ?!

kygear

Послать на передовую Силуяновскую и Набиулинскую родню отрабатывать диверсию.

-2rist-

а по конституции любая цензура запрещена, и всем по барабану.

alexkain83

Я ору с АвтоВАЗа....Проклеили красную изоленту по салону авто и все....это спорт стиль... От фразы "...сохранила...