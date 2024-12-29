Тяга к майонезу оказалась симптомом страшного заболевания

Иранские ученые из Тебризского университета медицинских наук нашли связь между потреблением оливкового масла и майонеза с болезнью Паркинсона.

Результаты исследования показали, что пациенты с болезнью Паркинсона потребляли меньше гидрогенизированных растительных масел, но больше негидрогенизированных растительных масел, оливкового масла и майонеза, приводит «Газета.ру» результаты исследования, опубликованные в журнале Nutritional Neuroscience.

Было обнаружено, что пациентов с более тяжелыми симптомами болезни Паркинсона потребляли больше животных масел и сливочного масла.

Болезнь Паркинсона — хроническое и прогрессирующее неврологическое расстройство, вызванное потерей вырабатывающих дофамин нейронов. Заболевание проявляется в виде тремора, мышечной скованности, замедленности движений и трудностей с равновесием.