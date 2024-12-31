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Диетолог посоветовала полезные блюда для новогоднего стола

Источник:
«Радио 1»
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Новогодний стол не должен включать много жирных блюд, посоветовала главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.

Нужно максимально сократить употребление жирных блюд или вообще отказаться от них, так как вместе со спиртными напитками они могут спровоцировать приступ панкреатита, отметила в беседе на «Радио 1» Пичугина.

По ее словам, не следует также стоит делать на новогодний стол салаты в промышленных масштабах. «И предпочтение следует отдать легким салатам из свежих овощей и зелени с заправкой из натурального йогурта, сметаны или растительного масла и смеси пряных трав», — сказала диетолог.

«Птицу, мясо и рыбу лучше всего запекать и подавать с домашними соусами. А вместо покупных пирожных и тортов стоит подать фрукты или низкокалорийные десерты, например, ягодный сорбет», — дала совет Пичугина.

Она рекомендовала также отказаться от газировки в пользу домашнего морса или простой воды.

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Жизнь #Еда
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