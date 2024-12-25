Банки обяжут выдавать кредиты с отсрочкой

«Период охлаждения» будет действовать между оформлением и
получением кредита суммой выше 50 тысяч рублей для борьбы с мошенниками, соответствующий
законопроект внесен в Госдуму.
Для кредитов от 50 до 200 тысяч рублей отсрочка составит
четыре часа, а для более крупных сумм — сразу два дня, говорится в
пояснительной записке к законопроекту.
Такой паузы должно хватить, чтобы родственники, друзья и
сотрудники банка помогли человеку принять взвешенное решение, считают авторы
документа.
Кредитное мошенничество растет, отметила ранее глава ЦБ
Эльвира Набиуллина. «Я убеждена, что надо вводить период охлаждения», — сказала
она. Такое нововведение в ходе прямой линии поддержал и президент России Владимир
Путин.
Нововведение даст человеку время на раздумье: практика показывает, что через определенное время жертва выходит из «гипнотического состояния», навязанного мошенниками, пояснил РГ глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Аналогичный механизм отсрочки касается сейчас денежных
переводов. С 25 июля банки обязаны приостанавливать их на два дня, если
информация о получателе денег содержится в списке Банка России о случаях и
попытках мошеннических операций.