Банки обяжут выдавать кредиты с отсрочкой

«Период охлаждения» будет действовать между оформлением и получением кредита суммой выше 50 тысяч рублей для борьбы с мошенниками, соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Для кредитов от 50 до 200 тысяч рублей отсрочка составит четыре часа, а для более крупных сумм — сразу два дня, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Такой паузы должно хватить, чтобы родственники, друзья и сотрудники банка помогли человеку принять взвешенное решение, считают авторы документа.

Кредитное мошенничество растет, отметила ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Я убеждена, что надо вводить период охлаждения», — сказала она. Такое нововведение в ходе прямой линии поддержал и президент России Владимир Путин.

Нововведение даст человеку время на раздумье: практика показывает, что через определенное время жертва выходит из «гипнотического состояния», навязанного мошенниками, пояснил РГ глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Аналогичный механизм отсрочки касается сейчас денежных переводов. С 25 июля банки обязаны приостанавливать их на два дня, если информация о получателе денег содержится в списке Банка России о случаях и попытках мошеннических операций.