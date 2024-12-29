Врач перечислила болезни из‑за прогулок зимой без шапки

Отказ от шапки зимой может стать причиной возникновения ряда заболеваний, предупредила врач-терапевт Федерального медико-биологического агентства Виктория Утнасунова.

В первую очередь, из-за переохлаждения снижается общий иммунитет организма, что делает его более уязвимым перед различными бактериальными и вирусными инфекциями. Поэтому игнорирование головного убора зимой может спровоцировать развитие ОРВИ и обострение хронических заболеваний, рассказала РГ Утнасунова.

Во-вторых, мороз негативно влияет на состояние ушных раковин. Так что следствием отказа от шапки зимой может стать отит. При этом заболевании воспаление часто переходит на соседние ЛОР-органы, вызывая ангину, гайморит, фронтит, синусит, отметила врач.

В-третьих, нахождение на улице без шапки в холодную погоду нередко приводит к спазму сосудов головного мозга. Поэтому не удивляйтесь, что такая прогулка может закончиться головной болью, добавила Утнасунова.

В-четвертых, возможно также повышение артериального давления, что особенно опасно для гипертоников. Скачки давления, как правило, наблюдаются при выходе из теплого помещения на мороз. У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями такой перепад температур может вызвать приступ стенокардии.

В-пятых, обратила внимание Утнасунова, от холода могут серьезно пострадать волосы. От мороза они становятся ломкими, истонченными и выпадают. Наконец, из-за переохлаждения головы бывает невралгия тройничного и лицевого нервов, может даже парализовать лицо, заключила врач.