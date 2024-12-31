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Сексологи выяснили, какие женщины чаще получают оргазм

Источник:
Sibnet.ru
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Женщины чаще испытывают оргазм, если у них высокий уровень интероцепции — умении прислушиваться к внутренним ощущениям, выяснили сексологи из Эссекского университета.

Результаты исследования показали, что высокий уровень интероцепции был связан с частотой оргазмов и положительными ощущениями от них, независимо от того, практиковался ли секс с партнером или в одиночку, приводи журнал Brain Sciences отчет ученых.

Под интероцепцией понимается способность замечать и обращать внимание на внутренние сигналы организма — например, сердцебиение, дыхание и чувственные ощущения от прикосновений, пояснила доктор Меган Клабунд с факультета психологии Эссекского университета

Существует несколько способов, с помощью которых интероцептивная обработка информации связана с оргазмом. Первый — это анатомический путь, активация которого обусловлена повышенной чувствительностью и осязанием.

Второй — когнитивный и эмоциональный компонент, а третий — деятельность блуждающего нерва, иннервирующий шейку матки и матку, которые связаны с оргазмической стимуляцией, отметили ученые.

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