Сексологи выяснили, какие женщины чаще получают оргазм

Женщины чаще испытывают оргазм, если у них высокий уровень интероцепции
— умении прислушиваться к внутренним ощущениям, выяснили сексологи из
Эссекского университета.
Результаты исследования показали, что высокий уровень интероцепции был связан с частотой оргазмов и положительными ощущениями от них, независимо от того, практиковался ли секс с партнером или в одиночку, приводи журнал Brain Sciences отчет ученых.
Под интероцепцией понимается способность замечать и обращать
внимание на внутренние сигналы организма — например, сердцебиение, дыхание и
чувственные ощущения от прикосновений, пояснила доктор Меган Клабунд с
факультета психологии Эссекского университета
Существует несколько способов, с помощью которых
интероцептивная обработка информации связана с оргазмом. Первый — это
анатомический путь, активация которого обусловлена повышенной чувствительностью
и осязанием.
Второй — когнитивный и эмоциональный компонент, а третий —
деятельность блуждающего нерва, иннервирующий шейку матки и матку, которые
связаны с оргазмической стимуляцией, отметили ученые.