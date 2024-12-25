НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп решил купить Гренландию и вернуть США Панамский канал

Источник:
New York Post
297 0

Избранный президент США Дональд Трамп «на 100% всерьез» рассматривает идею приобретения Гренландии, а также возвращения контроля США над Панамским каналом, пишет New York Post со ссылкой на источники.

Сейчас Гренландия принадлежит Дании, но расширение ее автономии дает возможность перехода этого острова под контроль США, пояснил сотрудник американского Минфина Томаса Дэнса

Покупка Гренландии Соединенными Штатами может стать самым крупным приобретением территорий в американской истории. США получит больше территорий, чем при покупке Луизианы в 1803 году.

По информации источников, близких к Трампу, избранный президент США также серьезно относится в возвращению контроля США над Панамским каналом.

Панамский канал протяженностью в 82 километра был построен США в 1914 году и передан Панаме в 1999-м по решению американского лидера Джимми Картера «за один доллар».

Еще по теме
Байден введет против России «прощальные санкции»
Замороженные активы России впервые перевели Украине
Орбан рассказал о двух сценариях окончания конфликта на Украине
Депутат Рады предложил Маску отправить Зеленского на Марс
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Обнаружены признаки девятой планеты в Солнечной системе
Украина нанесла массированный удар по Курской области
Генетики определили самые стойкие к алкоголю народы России
Зеленский предложил взятку премьеру Словакии
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп решил купить Гренландию и вернуть США Панамский канал
Банки обяжут выдавать кредиты с отсрочкой
Байден введет против России «прощальные санкции»
Орбан рассказал о двух сценариях окончания конфликта на Украине
О самом главном
Как оригинально разыграть «Тайного Санту»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Идеи подарков за 300, 500, 1000 рублей: полезные и оригинальные
Не сломать судьбу: что нельзя дарить в год Змеи
Роковые ошибки воспитания: как погибают лидеры
Коричневый «мокко мусс»: с чем сочетать цвет 2025 года от Pantone
Все статьи
Мультимедиа
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дед Мороз и Санта-Клаус: главные отличия
Топ комментариев

corrector

Можно мне тоже бесплатно, исключительно из гуманитарных соображений ?!

kygear

Послать на передовую Силуяновскую и Набиулинскую родню отрабатывать диверсию.

corrector

Пусть второй фронт открывают, и через несколько месяцев газ пойдет в Словакию !

-2rist-

а по конституции любая цензура запрещена, и всем по барабану.