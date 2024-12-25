Избранный президент США Дональд Трамп «на 100% всерьез» рассматривает идею приобретения Гренландии, а также возвращения контроля США над Панамским каналом, пишет New York Post со ссылкой на источники.

Сейчас Гренландия принадлежит Дании, но расширение ее автономии дает возможность перехода этого острова под контроль США, пояснил сотрудник американского Минфина Томаса Дэнса

Покупка Гренландии Соединенными Штатами может стать самым крупным приобретением территорий в американской истории. США получит больше территорий, чем при покупке Луизианы в 1803 году.

По информации источников, близких к Трампу, избранный президент США также серьезно относится в возвращению контроля США над Панамским каналом.

Панамский канал протяженностью в 82 километра был построен США в 1914 году и передан Панаме в 1999-м по решению американского лидера Джимми Картера «за один доллар».