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Черчесов сохранил должность главного тренера сборной Казахстана

Источник:
Sibnet.ru
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Казахстанская федерация футбола опровергла информацию об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной сборной, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации.

«На сегодняшний день Станислав Черчесов является главным тренером национальной команды и имеет действующий контракт с Казахстанской федерацией футбола», — говорится в сообщении.

Черчесов тренирует сборную Казахстана с лета 2024 года. Команда потерпела пять поражений подряд в Лиге наций. 14 ноября Казахстан проиграл Австрии со счетом 2:0. 17 ноября сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

До этого команда уступила дважды Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии (0:4). В первом туре группового этапа Казахстан сыграл вничью с Норвегией — 0:0. Групповой этап сборная Казахстана завершила с общей разницей забитых и пропущенных мячей 0:15, это антирекорд турнира.

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