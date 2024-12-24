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Санта-Клаус закончил облет территории России

Источник:
Sibnet.ru
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Упряжка Санта-Клауса закончила облет территории России, сообщается на сайте Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Санта-Клаус покинул российскую территорию в 16.03 после посещения Приморского края. Из России он полетел в Японию. С помощью программы NORAD Tracks Santa можно отследить, где конкретно находится волшебный персонаж в данный момент.

В соответствии с традицией Санта-Клаус отправился в кругосветное путешествие 24 декабря, в канун западного Рождества. Он передвигается на своих волшебных санях, запряженных девятью оленями.

Американские военные используют для определения местоположения Санта-Клауса системы радиолокационных станций, спутники и истребители. При этом маршрут каждый год уникален, они никогда не повторяется.

Согласно данным онлайн-карты NORAD, на которой местоположение волшебника отслеживается в режиме реального времени, Санта-Клаус к настоящему времени подарил детям на всей планете почти 1 миллиард подарков.

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Жизнь #Общество
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