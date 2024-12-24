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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ выбрал названия для своих новинок

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ зарегистрировал две торговые марки, которые в будущем могут стать названиями для новых автомобилей, соответствующая информация появилась в базе данных Федерального института промышленной собственности.

Автопроизводитель заявил права на торговые марки Retiva и Altra. При этом в карточках товарных знаков отмечается, что названия могут использоваться не только для легковых автомобилей, но и для более широкого круга продукции автозавода.

В частности, такое название могут получить запасные части, комплектующие, игрушечные машины и конструкторы, услуги по обслуживанию — от автомойки и полировки до тюнинга и восстановления двигателей.

Отечественный автопроизводитель традиционно называет автомобили словами женского рода с окончанием на «а». Сейчас в линейке предприятия три модели — Vesta, Granta и Niva, готовится к выпуску Iskra. Исключением является Lada Largus.

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Авто #Автопром
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