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Замороженные активы России впервые перевели Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Киев получила 1 миллиард долларов, это первые средства за счет замороженных российских активов, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

«Это первый транш из запланированных 20 миллиардов долларов, которые США готовы выделить за счет использования российских активов в рамках инициативы G7», — написал украинский министр.

1 миллиард долларов был выделен Всемирным банком в виде невозвратного гранта в счет предстоящего взноса США в рамках механизма по использованию замороженных активов Москвы.

Лидеры G7 в октябре приняли совместное заявление, в котором объявили о достижении договоренности относительно деталей предоставления Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов.

Эти займы будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России. США обязались взять на себя выделение Украине 20 миллиардов долларов, а остальные 30 миллиардов будут направлены общими усилиями G7 и Евросоюза.

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Экономика #Деньги #Мир
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