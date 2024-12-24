Звонки через мессенджеры предложили ограничить

Минцифры и Роскомнадзор обсуждают полную или частичную блокировку звонков через мессенджеры. По оценкам экспертов, такой вид связи все чаще используют мошенники.

Сейчас рассматривается два сценария: блокировка голосового трафика только из-за границы и полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

В настоящее время доля мошеннических звонков в мессенджерах составляет около 40%, тогда как три года назад этот показатель не превышал 1%. При этом около 70% мошеннических звонков в мессенджерах поступает из-за границы.

Глава Роскомнадзора Андрей Липов в кулуарах конференции «Спектр-2024» ранее рассказал, что власти могут разработать комплекс требований к иностранным мессенджерам для возможности блокировки мошеннических звонков.

Сейчас защититься от мошеннических звонков в сервисах мгновенных сообщений можно лишь через сторонние приложения, которым требуется предоставлять доступ к мессенджерам, но эффективно решить проблему можно лишь при участии администрации платформ.

Блокировка голосового трафика в мессенджерах может осуществляться только с помощью решений класса DPI, в частности, оборудование ТСПУ, которое Роскомнадзор устанавливает на сетях провайдеров. Сами операторы этого сделать не смогут.