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Звонки через мессенджеры предложили ограничить

Источник:
Sibnet.ru
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Минцифры и Роскомнадзор обсуждают полную или частичную блокировку звонков через мессенджеры. По оценкам экспертов, такой вид связи все чаще используют мошенники.

Сейчас рассматривается два сценария: блокировка голосового трафика только из-за границы и полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

В настоящее время доля мошеннических звонков в мессенджерах составляет около 40%, тогда как три года назад этот показатель не превышал 1%. При этом около 70% мошеннических звонков в мессенджерах поступает из-за границы.

Глава Роскомнадзора Андрей Липов в кулуарах конференции «Спектр-2024» ранее рассказал, что власти могут разработать комплекс требований к иностранным мессенджерам для возможности блокировки мошеннических звонков.

Сейчас защититься от мошеннических звонков в сервисах мгновенных сообщений можно лишь через сторонние приложения, которым требуется предоставлять доступ к мессенджерам, но эффективно решить проблему можно лишь при участии администрации платформ.

Блокировка голосового трафика в мессенджерах может осуществляться только с помощью решений класса DPI, в частности, оборудование ТСПУ, которое Роскомнадзор устанавливает на сетях провайдеров. Сами операторы этого сделать не смогут.

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Топ комментариев

corrector

Можно мне тоже бесплатно, исключительно из гуманитарных соображений ?!

-2rist-

а по конституции любая цензура запрещена, и всем по барабану.

corrector

Пусть второй фронт открывают, и через несколько месяцев газ пойдет в Словакию !

corrector

Достаточно начать гасить украинских гестаповцев на границе , чтобы украинцы смогли сбежать в Европу,...