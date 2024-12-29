Новый год принято отмечать в семейном кругу или с друзьями. Но есть люди, которым по разным причинам, подобные варианты недоступны. Не стоит отчаиваться. Есть множество вариантов провести новогоднюю ночь весело и одинокому человеку.

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Прежде всего, психологи советуют не накручивать себя избыточными праздничными ожиданиями. Хотя сделать это довольно сложно. Всюду, в фильмах, рекламных роликах, соцсетях — счастливые семьи, веселые компании, погруженные в новогоднюю атмосферу. Тут даже люди, не нуждающиеся в общении, почувствуют себя несчастными.

В праздновании Нового года в одиночестве нет ничего необычного. Согласно опросу сервиса Anketolog.ru, почти половина россиян (49%) хотя бы раз в жизни проводили новогоднюю ночь в одиночестве. Кто-то переехал в другой город, кто-то оказался в командировке, у кого-то просто так карты легли.

Более того, из тех, кто ни разу не отмечал этот праздник один — 18% хотели бы его отметить его таким образом сознательно.

Есть несколько способов сделать новогоднюю ночь романтичное.

Праздник для себя

Можно полностью посвятить этот праздник себе. Именно с таким настроем и нужно готовиться к Новому году. Подобрать для себя хороший подарок, на который раньше было жалко денег. Продумать предпраздничную программу, включив в нее просмотры фильмов, спектаклей, концертов, посещение магазинов.

Следует украсить дом самым праздничным образом. Тщательно подобрать новогоднее меню, не экономя на продуктах. Можно заказать доставку или приготовить самостоятельно, по желанию. Некоторые психологи советуют записать видеообращение самому себе и пожелать в нем себе успехов.

Стоит придумать программу и для новогодней ночи. Можно посвятить ее просмотру разнообразных «огоньков» по телевизору или посмотреть любимые фильмы. Главное — не терять настроение.

Новый год онлайн

Для тех, кто не готов к полному одиночеству в новогоднюю ночь (например, волею случая, оказался в другом городе, вдалеке от семьи и друзей), есть комбинированный вариант. Устроить праздник для себя и пообщаться с близкими.

Современные технологии позволят встретить Новый год с родными и друзьями. Для этого есть телефоны, мессенджеры. Самый продвинутый вариант — видеосвязь, которая создаст ощущение присутствия в семейном кругу или в дружеской компании.

По видео можно не только произносить тосты и пожелания, но и устроить игры, к примеру, квиз наподобие «Что? Где? Когда?».

Случайная компания

Для тех, кому необходимо общение, тоже есть варианты. Можно встретить Новый год в случайной компании. Существует множество заведений — баров или ночных клубов, где люди организованно веселятся всю новогоднюю ночь. Там запросто можно завести новые знакомства и встретить единомышленников-одиночек.

Можно сменить привычную домашнюю обстановку и снять на Новый год номер в хорошей гостинице. При отелях всегда есть рестораны, где проводят новогодние мероприятия. А когда надоест веселье, можно спокойно отправиться спать, не тревожась о том, как добраться до дома.

Есть варианты и попроще. В новогоднюю ночь можно посетить каток в центре города. Там точно будет множество людей. У такого вида отдыха немало поклонников.

А можно взять билет на поезд и провести новогоднюю ночь со случайными попутчиками. Романтичней способ провести Новый год сложно придумать.