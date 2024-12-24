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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Орбан рассказал о двух сценариях окончания конфликта на Украине

Источник:
РБК
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Военный конфликт на Украине завершится в 2025 году либо мирными переговорами, либо «уничтожением одной из воюющих сторон», заявил-министр Венгрии Виктор Орбан.

Венгерский премьер считает, что после поражения Дональда Трампа на выборах президента США в 2020 году настал сложный период: к власти пришли лидеры, «следующие опасным идеям», с должности ушла «сильный и стабильный» канцлер Германии Ангела Меркель, а во Франции политическая система «показала свое самое уродливое лицо».

«И тогда начался военный конфликт с Россией, который оказался непосильным для нас», — цитирует Орбана РБК.

Тем не менее, по его мнению, в 2025 году «вместо военной политики вернется политика мирных лет», и Европа добьется экономических успехов.

Ранее президент России Владимир Путин указал, что России нужно не перемирие, а мир, «долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями». Он также не раз заявлял, что Москва готова вести диалог на базе стамбульских соглашений 2022 года и реалий на земле.

Тема: Военная операция на Украине
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