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Российское судно затонуло в Средиземном море после взрыва

Источник:
Sibnet.ru
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Судно Ursa Major
Судно Ursa Major
Фото: © «Оборонлогистика»

Российское судно Ursa Major (с латинского «Большая Медведица») затонуло после взрыва в международных водах Средиземного моря, говорится в сообщении Ситуационно-кризисного центра МИД России.

«В международных водах Средиземного моря затонул российский сухогруз Ursa Major (владелец ООО "СК-ЮГ") после взрыва в машинном отделении. Из 16 членов экипажа (граждане РФ) 14 человек спасены, двое пропали без вести», — сказано в сообщении.

По информации испанских СМИ, когда Ursa Major шло на восток от Гибралтарского пролива, на судне произошел взрыв, после чего оно отклонилось от курса и начало крениться.

Сухогруз под российским флагом вышел из Санкт-Петербурга 12 дней назад и направлялся в порт Владивостока, куда должен был прибыть 22 января.

Универсальный сухогруз Ursa Major — самое большое судно в составе флота компании «Оборонлогистика», работающей в структуре Минобороны России. Судно класса Ro-Ro/Lo-Lo предназначено для транспортировки грузов различного класса: генеральных грузов (включая негабаритные), контейнеров, тяжелой техники (автомобилей и т.п.).

Ursa Major оборудовано двумя кранами, грузоподъемностью 350 тонн каждый, что относит его к классу Heavy Lift Cargo Vessel. Длина судна составляет 142 метра, ширина — 23 метра, дедвейт — 9490 тонн, скорость — 14 узлов.

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Топ комментариев

corrector

Можно мне тоже бесплатно, исключительно из гуманитарных соображений ?!

-2rist-

а по конституции любая цензура запрещена, и всем по барабану.

corrector

Пусть второй фронт открывают, и через несколько месяцев газ пойдет в Словакию !

corrector

Достаточно начать гасить украинских гестаповцев на границе , чтобы украинцы смогли сбежать в Европу,...