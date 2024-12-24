Банк России объяснил, чем опасно снижение ключевой ставки

Банк России пока не рассматривает возможность снижения
ключевой ставки, поскольку в стране наблюдается дефицит кадров и других
ресурсов, заявил ЦБ в письме депутату Госдумы Денису Парфенову.
«Снизить ключевую ставку для дополнительного стимулирования
спроса сейчас, когда спрос уже превышает возможности предложения, опасно», — приводит
РИА Новости ответ Банка России депутату.
По мнению ЦБ, в условиях нехватки ресурсов финансирование по
низким ставкам только обострит конкуренцию, что приведет к росту издержек и цен
на конечную продукцию.
Повышение ключевой ставки не снижает производственные
возможности российской экономики и при этом помогает замедлить избыточный рост
спроса, отметили в Банке России.
В пятницу, 20 декабря ЦБ оставил ключевую ставку на уровне
21%, объяснив свое решение достижением необходимой жесткости денежно-кредитной
политики.