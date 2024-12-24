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Банк России объяснил, чем опасно снижение ключевой ставки

Источник:
Sibnet.ru
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Банк России пока не рассматривает возможность снижения ключевой ставки, поскольку в стране наблюдается дефицит кадров и других ресурсов, заявил ЦБ в письме депутату Госдумы Денису Парфенову.

«Снизить ключевую ставку для дополнительного стимулирования спроса сейчас, когда спрос уже превышает возможности предложения, опасно», — приводит РИА Новости ответ Банка России депутату.

По мнению ЦБ, в условиях нехватки ресурсов финансирование по низким ставкам только обострит конкуренцию, что приведет к росту издержек и цен на конечную продукцию.

Повышение ключевой ставки не снижает производственные возможности российской экономики и при этом помогает замедлить избыточный рост спроса, отметили в Банке России.

В пятницу, 20 декабря ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 21%, объяснив свое решение достижением необходимой жесткости денежно-кредитной политики.

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