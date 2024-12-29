Мир столкнулся с глобальным ухудшением психического здоровья

Проблемы с психическим здоровьем приобрели глобальный масштаб, доказали исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной организации труда.

Кризис психического здоровья усугубился после начала пандемии в 2020 году. Основными причинами ухудшения состояния людей ученые называют высокую стоимость жизни и регулярный просмотр соцсетей, приводит Financial Times вывод ученых.

«Мы пока не вернулись к тому уровню, что был до пандемии», — заявил специалист по психическому здоровью Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэн Чисхолма.

Исследования Международной организации труда показывают влияние депрессии и тревожности на экономику. Психические расстройства приводят к потере около 12 миллиардов рабочих дней в год, нанося мировой экономике ущерб в триллион долларов.