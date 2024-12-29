Мир столкнулся с глобальным ухудшением психического здоровья

Проблемы с психическим здоровьем приобрели глобальный
масштаб, доказали исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и
Международной организации труда.
Кризис психического здоровья усугубился после начала
пандемии в 2020 году. Основными причинами ухудшения состояния людей ученые называют
высокую стоимость жизни и регулярный просмотр соцсетей, приводит Financial
Times вывод ученых.
«Мы пока не вернулись к тому уровню, что был до пандемии», —
заявил специалист по психическому здоровью Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) Дэн Чисхолма.
Исследования Международной организации труда показывают
влияние депрессии и тревожности на экономику. Психические расстройства приводят
к потере около 12 миллиардов рабочих дней в год, нанося мировой экономике ущерб
в триллион долларов.