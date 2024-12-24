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Блогеры пропылесосили воздух в Кемерове. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Блогеры из Кемерова провели эксперимент и пропылесосили воздух в городе — результат они показал на видео.

Для проверки блогеры примотали белую влажную салфетку на трубу пылесоса и высунули шланг в окно дома в Центральном районе.

Через 15 секунд на ткани появился темно-серый след, а после 30-секнудной работы пылесоса круг стал черным.

«Вот этим мы дышим. Не надо кричать: «Куда смотрит администрация?» Мы сами топим печки, ездим на машинах, а за счет заводов живет наш город. Расплата за прогресс и удобства, согласны?» — спросили у подписчиков авторы.

Ролик набрал в социальных сетях почти 2 миллиона просмотров за несколько суток.

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Жизнь #Город #Кузбасс
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