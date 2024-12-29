Кинолог посоветовал, как избежать обморожений лап у собак

Длительные прогулки в холодную погоду опасны возможным обморожением собаки, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Переохлаждение может сопровождаться обморожением. Подвержены этому периферические участки тела, например лапы или уши. Кожа в этих местах может бледнеть, затем приобретать синий или серый оттенок. В худшем случае отмороженные участки кожи отмирают и питомцу даже могут ампутировать конечность», — сказал Голубев в интервью «Известиям».

По его словам, основные симптомы обморожения — кожа на поврежденных участках лап меняет цвет на ярко-красный, затем приобретает белый или сероватый оттенок.

Голубев призвал при первых признаках обморожения питомца действовать быстро и правильно. «Нельзя растирать лапы, пытаться согреть их с помощью фена или заливать горячей водой», — подчеркнул он.

Нужно налить теплую воду (не выше 40 градусов Цельсия) в емкость и аккуратно опустить туда лапы, чтобы обмороженные участки кожи медленно нагревались. Также можно использовать теплые компрессы для воздействия на пораженные участки, посоветовал кинолог.

«Важно контролировать время прогулок в сильные морозы. Если вы заметили, что питомец переступает с лапы на лапу, дрожит, заканчивайте прогулку и возвращайтесь домой. Кроме того, обезопасит любимца специальная одежда и обувь — она защитит от холода и предотвратит налипание снега на лапы и их контакт с реагентами», — заключил Голубев.