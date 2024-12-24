Депутат Рады предложил Маску отправить Зеленского на Марс

Основатель компании SpaceX Илон Маск должен отправить президента Украины Владимира Зеленского на Марс, считает оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Начальник (Зеленский) явно вырос из размеров Украины и дает указания словацким спецслужбам проверить Фицо. В связи с этим, возможно, стоит рассмотреть вопрос назначения его наместником на Марсе? Думаю, Маск мог бы обеспечить доставку», — написал Дубинский в своем телеграм-канале.

Ранее Зеленский написал в соцсетях, что словацкие правоохранительные органы и спецслужбы должны разобраться с визитом премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию.

Фицо в воскресенье, 22 декабря совершил рабочую поездку в РФ. Президент России Владимир Путин принял его в Кремле, общение проходило с глазу на глаз.