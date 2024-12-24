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Депутат Рады предложил Маску отправить Зеленского на Марс

Источник:
Sibnet.ru
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Основатель компании SpaceX Илон Маск должен отправить президента Украины Владимира Зеленского на Марс, считает  оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Начальник (Зеленский) явно вырос из размеров Украины и дает указания словацким спецслужбам проверить Фицо. В связи с этим, возможно, стоит рассмотреть вопрос назначения его наместником на Марсе? Думаю, Маск мог бы обеспечить доставку», — написал Дубинский в своем телеграм-канале.

Ранее Зеленский написал в соцсетях, что словацкие правоохранительные органы и спецслужбы должны разобраться с визитом премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию.

Фицо в воскресенье, 22 декабря совершил рабочую поездку в РФ. Президент России Владимир Путин принял его в Кремле, общение проходило с глазу на глаз.

Тема: Военная операция на Украине
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