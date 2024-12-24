НАВЕРХ

Загитовой отказали в гранте на ледовое шоу

Источник:
Sibnet.ru
259 1
Алина Загитова
Фото: © телеграм-канал Алины Загитовой

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) отклонил заявку олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на получение гранта в размере почти 75 миллионов рублей на ледовое шоу.

Заявка фигуристки на сайте ПФКИ отмечена статусом «Проект не получил поддержки».

«Преодолевая трудности, мы открываем в себе силу, о которой и не подозревали!» — написала спортсменка в телеграм-канале.

Загитова запросила 74,8 миллиона рублей гранта для проведения в первой половине 2025 года шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Она столкнулась с непониманием, так как в заявке не было предусмотрено софинансирования и вложений иных средств.

Фигуристка в августе представила дебютное шоу «Хранители времени» в Казани.

ПФКИ удовлетворил поданные в сентябре заявки на шоу Татьяны Навки и Евгения Плющенко, которые запрашивали менее 20% от запланированных расходов на реализацию проектов.

Еще по теме
Фигуристка Аделия Петросян стала чемпионкой России
Российским фигуристам разрешили участвовать в Олимпиаде
Тутберидзе сравнили со злодейкой Круэллой
Российского биатлониста лишили олимпийских медалей
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Как Иван совмещал все любимое сразу
09.07.2024 11:23
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Российские парашютисты прыгнули из стратосферы. ВИДЕО
29.11.2024 21:25
Усэйн Болт
Какую максимальную скорость может развить человек
24.11.2024 17:38
Конор Макгрегор
Махачев назвал Макгрегора «ублюдком»
24.11.2024 12:15
Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова
Чемпионка России по ледолазанию умерла от укуса клеща
09.10.2024 09:54
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (1)
Картина дня
Спецпосланник раскрыл план Трампа по Украине
Мишустину предложили закрепить законом выплату 13‑й зарплаты
Банк России объяснил, чем опасно снижение ключевой ставки
Депутат Рады предложил Маску отправить Зеленского на Марс
Мультимедиа
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Топ комментариев

corrector

Можно мне тоже бесплатно, исключительно из гуманитарных соображений ?!

-2rist-

а по конституции любая цензура запрещена, и всем по барабану.

corrector

Пусть второй фронт открывают, и через несколько месяцев газ пойдет в Словакию !

corrector

Достаточно начать гасить украинских гестаповцев на границе , чтобы украинцы смогли сбежать в Европу,...