Загитовой отказали в гранте на ледовое шоу

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) отклонил заявку олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на получение гранта в размере почти 75 миллионов рублей на ледовое шоу.

Заявка фигуристки на сайте ПФКИ отмечена статусом «Проект не получил поддержки».

«Преодолевая трудности, мы открываем в себе силу, о которой и не подозревали!» — написала спортсменка в телеграм-канале.

Загитова запросила 74,8 миллиона рублей гранта для проведения в первой половине 2025 года шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Она столкнулась с непониманием, так как в заявке не было предусмотрено софинансирования и вложений иных средств.

Фигуристка в августе представила дебютное шоу «Хранители времени» в Казани.

ПФКИ удовлетворил поданные в сентябре заявки на шоу Татьяны Навки и Евгения Плющенко, которые запрашивали менее 20% от запланированных расходов на реализацию проектов.