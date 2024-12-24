Часть пенсионеров получат пенсии за январь 28 декабря

Соцфонд России досрочно выплатит пенсии за январь тем, у кого ее перечисление через банк попадает на дни новогодних праздников.

«До 28 декабря досрочно поступят выплаты за январь тем, у кого перечисление пенсии через банк выпадает на дни новогодних праздников с 1-го по 9-е число», — говорится в сообщении фонда

Начиная с 10 января доставка через банки возобновится по стандартному графику.

Пенсионеры, которым выплаты доставляет Почта России, получат средства за январь в привычные даты - почтальоны начнут доставку пенсии на дом с 3 января.