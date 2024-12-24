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Экранизация «Одиссеи» станет следующим фильмом Кристофера Нолана

Источник:
Sibnet.ru
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Кристофер Нолан
Фото: HellaCinema / CC BY-SA 4.0

Режиссер Кристофер Нолан экранизирует эпическую поэму Гомера «Одиссея» с использованием новейшей технологии IMAX.

«Следующий фильм Кристофера Нолана — "Одиссея". Это мифический боевик, съемки которого проходили во всем мире с использованием совершенно новой технологии IMAX», — приводит The Hollywood Reporter заявление студии Universal.

Сюжет первоисточника рассказывал о возвращении Одиссея на родной остров Итака после Троянской войны. Действие разворачивается в 8 веке до н.э. и изобилует мифологическими элементами, включая древнегреческих богов и монстров.

В фильме заняты Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендея, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и Лупита Нионго. Релиз состоится 17 июля 2026 года.

Последний фильм Нолана, байопик «Оппенгеймер», выходил в 2023 году, заработал 975 миллионов долларов в мировом прокате и получил семь премий «Оскар», включая за лучший фильм.

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