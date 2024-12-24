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Атомная подлодка «Архангельск» к Новому году войдет в состав ВМФ

Источник:
ТАСС
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Новейшая многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) К-564 «Архангельск» модернизированного проекта 885М (шифр «Ясень-М») в конце декабря войдет в состав Военно-морского флота (ВМФ) России.

В ближайшие дни — буквально под Новый год — крейсер "Архангельск" войдет в состав ВМФ», — рассказал ТАСС источник в судостроительной отрасли.

По его словам, лодка удачно прошла заводские ходовые и государственные испытания в море и полностью готова к сдаче флоту и подъему флага».

АПЛ «Архангельск» была выведена из эллинга северодвинского «Севмаша» 29 ноября 2023 года для достройки на плаву.

«Севмаш» ведет строительство четырех АПЛ проекта 885М: «Пермь», «Ульяновск», «Владивосток» и «Воронеж». Атомоходы «Северодвинск», «Казань», «Новосибирск» и «Красноярск» проектов 885/885М переданы флоту.

Основное ударное оружие подлодок проекта 885М — крылатые ракеты «Оникс», «Калибр-ПЛ» и в скором будущем гиперзвуковые ракеты «Циркон».

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