Мишустину предложили закрепить законом выплату 13‑й зарплаты

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей
Миронов направил премьер-министру РФ Михаила Мишустина письмо с предложением
закрепить в Трудовом кодексе норму об обязательной выплате работодателями 13-й
зарплаты перед Новым годом.
«Прошу вас оценить данное предложение о внесении в Трудовой
кодекс РФ нормы, обязывающей работодателя выплачивать тринадцатую заработную
плату сотрудникам не позднее 20 декабря текущего года и дать ответ в
установленные законодательством сроки», — приводит ТАСС текст письма.
Миронов напомнил, что по нормам Трудового кодекса
работодатель имеет право материально поощрять сотрудников организации, в том
числе выплачивать 13-ю зарплату. Каждая организация принимает решение о
поощрении сотрудников самостоятельно, и многие из них не выплачивают
сотрудникам 13-ю заработную плату по итогам года, отметил он.
По мнению Миронова, эта мера позволит повысить мотивацию
работников, что может сказаться на повышении производительности труда в период
кадрового дефицита.
Также дополнительное денежное поощрение поможет при
организации семейного и детского отдыха в период новогодних праздников,
особенно семьям с невысокими доходами, говорится в письме.