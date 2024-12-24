Мишустину предложили закрепить законом выплату 13‑й зарплаты

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил премьер-министру РФ Михаила Мишустина письмо с предложением закрепить в Трудовом кодексе норму об обязательной выплате работодателями 13-й зарплаты перед Новым годом.

«Прошу вас оценить данное предложение о внесении в Трудовой кодекс РФ нормы, обязывающей работодателя выплачивать тринадцатую заработную плату сотрудникам не позднее 20 декабря текущего года и дать ответ в установленные законодательством сроки», — приводит ТАСС текст письма.

Миронов напомнил, что по нормам Трудового кодекса работодатель имеет право материально поощрять сотрудников организации, в том числе выплачивать 13-ю зарплату. Каждая организация принимает решение о поощрении сотрудников самостоятельно, и многие из них не выплачивают сотрудникам 13-ю заработную плату по итогам года, отметил он.

По мнению Миронова, эта мера позволит повысить мотивацию работников, что может сказаться на повышении производительности труда в период кадрового дефицита.

Также дополнительное денежное поощрение поможет при организации семейного и детского отдыха в период новогодних праздников, особенно семьям с невысокими доходами, говорится в письме.