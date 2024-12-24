Спецпосланник раскрыл план Трампа по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп хочет добиться мирного и справедливого мира на Украине, заявил спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог.

«Он хочет мира, который будет честным, который будет надежным, который будет устойчивым», — приводит РИА Новости слова Келлога, сказанные им в ответ на вопрос о том, каким Трамп видит прекращение конфликта на Украине.

Келлог отметил, что команда в курсе опыта прошлых мирных процессов, и у Трампа есть свои мысли на счет того, как можно «положить этому конец».

Ранее спецпосланник Трампа выразил мнение, что Россия и Украина готовы к проведению переговоров о завершении конфликта. Он не исключил, что Трамп способен завершить украинский конфликт до конца текущего года.