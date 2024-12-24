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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Спецпосланник раскрыл план Трампа по Украине

Источник:
РИА Новости
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Избранный президент США Дональд Трамп хочет добиться мирного и справедливого мира на Украине, заявил спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог.

«Он хочет мира, который будет честным, который будет надежным, который будет устойчивым», — приводит РИА Новости слова Келлога, сказанные им в ответ на вопрос о том, каким Трамп видит прекращение конфликта на Украине.

Келлог отметил, что команда в курсе опыта прошлых мирных процессов, и у Трампа есть свои мысли на счет того, как можно «положить этому конец».

Ранее спецпосланник Трампа выразил мнение, что Россия и Украина готовы к проведению переговоров о завершении конфликта. Он не исключил, что Трамп способен завершить украинский конфликт до конца текущего года.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

corrector

Можно мне тоже бесплатно, исключительно из гуманитарных соображений ?!

-2rist-

а по конституции любая цензура запрещена, и всем по барабану.

corrector

Пусть второй фронт открывают, и через несколько месяцев газ пойдет в Словакию !

corrector

Достаточно начать гасить украинских гестаповцев на границе , чтобы украинцы смогли сбежать в Европу,...