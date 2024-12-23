Google оценил падение трафика YouTube в России

Замедление работы YouTube в России не является результатом каких-либо технических проблем или действий со стороны Google, утверждает американская компания, которой принадлежит платформа.

«Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — цитирует сообщение компании РИА Новости.

Согласно официальной статистике компании, 23 декабря трафик YouTube в России упал ниже 20% от привычных значений. Это стало одним из самых значительных спадов в истории видеохостинга на территории страны.

С 19 декабря проблемы с загрузкой видео на YouTube начали фиксироваться в сетях крупнейших мобильных операторов, включая МТС, «МегаФон», T2 и «Билайн». Некоторые эксперты предположили, что это может быть связано с возможным усилением мер по ограничению доступа к платформе.