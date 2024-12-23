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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 получила последний патч в 2024 году

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчики студии GSC Game World выпустили последний в уходящем году патч под номером 1.1.3 для шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Он уже доступен на ПК и консолях Xbox.

Обновление сосредоточено на устранении ошибок, связанных с основной сюжетной линией, критическими сбоями и багами, которые мешали игровому процессу, отмечается в официальном блоге разработчиков.

Среди ключевых изменений — исправление ситуации с исчезновением важного NPC во время миссии «Дорога к фундаменту», а также решение проблем с компиляцией шейдеров, возникшей после предыдущих обновлений.

Кроме этого, в патче решены проблемы с несохранением настроек инвертирования оси после перезагрузки игры и с потерей управления, когда после стрельбы и перезарядки пользователь берется изучать артефакт.

GSC Game World заверила, что поддержка игры продолжится в начале 2025 года. Кроме этого, разработчики пообещали в ближайшее время представить дорожную карту по новому контенту для игры.

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