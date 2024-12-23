Путин поручил донастроить льготные кредитные программы

Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором он заявил, что нужно донастроить льготные кредитные программы.

«Необходимо донастроить льготные кредитные программы, дополнительно нацелить их на обеспечение технологического суверенитета страны и развитие экономики предложения», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Путин также призвал проводить информационную работу, чтобы граждане и предприниматели знали о всех льготных программах и их условиях. Он поручил не допускать ситуаций, когда программы востребованы, но финансовые лимиты по ним исчерпаны.

Президент во время «Итогов года» заявил, что по семейной ипотеке у банков не должно быть никаких лимитов. Он назвал безобразием ситуацию, когда банки отказываются выдавать гражданам положенную семейную ипотеку под таким предлогом.