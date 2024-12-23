Лукашенко зарегистрировали кандидатом в президенты

Центризбирком Белоруссии зарегистрировал действующего главу государства Александра Лукашенко кандидатом в президенты, сообщается в телеграм-канале ЦИК.

Инициативная группа собрала в поддержку Лукашенко 2,5 миллиона подписей. Президентские выборы состоятся в январе 2025 года, при этом Лукашенко будет баллотироваться на седьмой подряд срок.

ЦИК Белоруссии зарегистрировал еще четырех кандидатов: лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, коммуниста Сергея Сыранкова и предпринимательницу Анну Канопацкую.

Александр Лукашенко впервые занял должность президента в 1994 году, после чего неоднократно переизбирался. Сейчас подходит к концу его шестой президентский срок.

Последние президентские выборы в Белоруссии прошли в 2020 году, после победы Лукашенко в стране несколько месяцев продолжались массовые акции протеста.