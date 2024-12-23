НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко зарегистрировали кандидатом в президенты

Источник:
Sibnet.ru
166 0

Центризбирком Белоруссии зарегистрировал действующего главу государства Александра Лукашенко кандидатом в президенты, сообщается в телеграм-канале ЦИК.

Инициативная группа собрала в поддержку Лукашенко 2,5 миллиона подписей. Президентские выборы состоятся в январе 2025 года, при этом Лукашенко будет баллотироваться на седьмой подряд срок.

ЦИК Белоруссии зарегистрировал еще четырех кандидатов: лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, коммуниста Сергея Сыранкова и предпринимательницу Анну Канопацкую.

Александр Лукашенко впервые занял должность президента в 1994 году, после чего неоднократно переизбирался. Сейчас подходит к концу его шестой президентский срок.

Последние президентские выборы в Белоруссии прошли в 2020 году, после победы Лукашенко в стране несколько месяцев продолжались массовые акции протеста.

Еще по теме
Госдеп призвал граждан США немедленно покинуть Белоруссию
Трамп призвал Зеленского подумать о прекращении огня
Премьер Словакии пожаловался Путину на Зеленского
Путин заявил, что Россия должна была раньше начать спецоперацию
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Обнаружены признаки девятой планеты в Солнечной системе
Путин предложил ради эксперимента ударить «Орешником» по Киеву
Путин назвал причины роста цен на продукты
Путин прокомментировал замедление YouTube
Обсуждение (0)
О самом главном
Как оригинально разыграть «Тайного Санту»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Идеи подарков за 300, 500, 1000 рублей: полезные и оригинальные
Не сломать судьбу: что нельзя дарить в год Змеи
Роковые ошибки воспитания: как погибают лидеры
Коричневый «мокко мусс»: с чем сочетать цвет 2025 года от Pantone
Все статьи
Мультимедиа
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Топ комментариев

corrector

Можно мне тоже бесплатно, исключительно из гуманитарных соображений ?!

corrector

Пусть второй фронт открывают, и через несколько месяцев газ пойдет в Словакию !

corrector

Достаточно начать гасить украинских гестаповцев на границе , чтобы украинцы смогли сбежать в Европу,...

Asd10

Чернокожие поляки это шесть!! С днем энергетика всех причастных!!! 😊😊