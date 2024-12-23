Госдеп призвал граждан США немедленно покинуть Белоруссию

Государственный департамент США рекомендовал гражданам Соединенных Штатов не посещать Белоруссию, а тем, кто в ней находится, «немедленно уехать».

В числе причин называются поддержка Белоруссией СВО на Украине, риск задержания, возможность гражданских беспорядков и ограниченные возможности посольства по оказанию помощи гражданам США. Страна имеет четвертый уровень опасности для путешествий, отметили в Госдепе

«Граждане США должны регулярно пересматривать возможные планы отъезда в случае чрезвычайной ситуации. Пограничные переходы с соседними государствами иногда закрываются без предварительного уведомления. Возможны дополнительные закрытия пунктов пропуска на границах Беларуси с Литвой, Польшей, Латвией и Украиной», — приводит «Интерфакс» заявление Госдепа.

Работа посольства США в Минске была приостановлена 28 февраля 2022 года. По распоряжению Госдепартамента были эвакуированы его сотрудники, прекращено оказание услуг, включая экстренные.