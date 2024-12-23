Стартовало производство Lada Niva Sport с мощным двигателем

Началось промышленное производство внедорожников Lada Niva Sport, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Lada Niva Sport — это Lada Niva Legend со спортивными настройками подвески и тормозов, а также оригинальным силовым агрегатом. На автомобиль установлен 16-клапанный двигатель мощностью 122 лошадиных сил (151 Нм при 5000 об/мин).

Двигатель расположен продольно и агрегатирован с модернизированной трансмиссией (применены усиленные шестерни пятой передачи, усилен картер сцепления, применен однорычажный привод раздаточной коробки). Интерьер автомобиля имеет отделку в контрастном гоночном стиле.

«Получив повышенную динамику и управляемость, Lada Niva Sport сохранила высокий уровень надежности, свойственный внедорожникам бренда», — говорится в сообщении.

Технологии производства Niva Sport предусматривают поставку окрашенного кузова с АвтоВАЗа на конвейер дочернего предприятия «Лада Спорт», и дальнейшую индивидуальную сборку.

Информация о сроках начала поставок серийных автомобилей в дилерскую сеть, а также о ценах и комплектациях будет опубликована позже.