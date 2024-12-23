Тушу мамонтенка уникальной сохранности нашли в Якутии

Местные жители нашли в Якутии тушу годовалого мамонта уникальной сохранности, геологический возраст которой составляет около 50 тысяч лет, сообщила пресс-служба Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) имени М.К. Аммосова.

«Мамонтенка нашли местные жители случайно, обнаружив переднюю часть, торчащую из почвы. При оттаивании труп древнего животного разделился на две части. Сперва вытаяла передняя часть, и под тяжестью своей она провалилась. Задние конечности, тазовая часть находились еще в мерзлоте», — сказано в сообщении.

Туша находилась в вытаявшем слое почвы кратера Батагайка вблизи поселка Батагай Верхоянского района на севере Якутии, уточнили в пресс-службе.

Мамонтенок оказался самкой. Ей дали имя Яна по названию протекающей рядом с местом находки реки. Высота в холке животного составляет 1,2 метра, а длина — не более двух метров. Вес туши оценивается в 100 килограммов.

Сохранность назвали исключительной, поскольку на голове туши не было обнаружено утрат, видимых повреждений и деформаций. Обнаружить целые туши мамонтов удается очень редко, данная находка является седьмой по счету в истории палеонтологии.

Ученые собираются провести длительные исследования, а также надеются найти целые ядра клеток для возможного клонирования. В пресс-службе добавили, что клеточные исследования проведут весной 2025 года при участии ученых корейского фонда биотехнологий SOOAM.