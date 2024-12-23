НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Тушу мамонтенка уникальной сохранности нашли в Якутии

Источник:
Sibnet.ru
257 0

Местные жители нашли в Якутии тушу годовалого мамонта уникальной сохранности, геологический возраст которой составляет около 50 тысяч лет, сообщила пресс-служба Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) имени М.К. Аммосова.

«Мамонтенка нашли местные жители случайно, обнаружив переднюю часть, торчащую из почвы. При оттаивании труп древнего животного разделился на две части. Сперва вытаяла передняя часть, и под тяжестью своей она провалилась. Задние конечности, тазовая часть находились еще в мерзлоте», — сказано в сообщении.

Туша находилась в вытаявшем слое почвы кратера Батагайка вблизи поселка Батагай Верхоянского района на севере Якутии, уточнили в пресс-службе.

Мамонтенок оказался самкой. Ей дали имя Яна по названию протекающей рядом с местом находки реки. Высота в холке животного составляет 1,2 метра, а длина — не более двух метров. Вес туши оценивается в 100 килограммов.

Сохранность назвали исключительной, поскольку на голове туши не было обнаружено утрат, видимых повреждений и деформаций. Обнаружить целые туши мамонтов удается очень редко, данная находка является седьмой по счету в истории палеонтологии.

Ученые собираются провести длительные исследования, а также надеются найти целые ядра клеток для возможного клонирования. В пресс-службе добавили, что клеточные исследования проведут весной 2025 года при участии ученых корейского фонда биотехнологий SOOAM.

Еще по теме
Установлено точное время скрещивания древних людей и неандертальцев
Ученые «записали» знания напрямую в мозг
Создан новый материал для промышленных многоразовых фильтров воды
Обнаружено древнее «инопланетное» растение
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Абхазия попросила у России бесплатную электроэнергию
Обнаружены признаки девятой планеты в Солнечной системе
Путин предложил ради эксперимента ударить «Орешником» по Киеву
Путин назвал причины роста цен на продукты
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп призвал Зеленского подумать о прекращении огня
Госдеп призвал граждан США немедленно покинуть Белоруссию
Салат «Оливье» за год заметно подорожал
Стартовало производство Lada Niva Sport с мощным двигателем
Мультимедиа
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Самое обсуждаемое
29
Зеленский предложил взятку премьеру Словакии
25
Абхазия попросила у России бесплатную электроэнергию
24
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с неонацизмом
23
Задержан исполнитель убийства генерала Кириллова. ВИДЕО
22
Украина нанесла массированный удар по Курской области