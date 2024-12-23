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Новый подъемник запустили в Шерегеше

Источник:
Sibnet.ru
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Новый кресельный подъемник «Шермонт» запущен в секторе F, сообщается в официальном телеграм-канале горнолыжного курорта Шерегеш.

«Шермонт» — кресельная скоростная шестиместная канатная дорога в секторе F, поднимающая райдеров на вершину горы Зеленой.

Пропускная способность канатки — 2,4 тысячи человек в час. У нее 66 подогреваемых кресел и ветрозащитные колпаки. Канатная дорога входит в скипасс «Каскада».

Станция посадки размещена вблизи апарт-отелей, которые возводит «УГМК-Застройщик». Рядом располагается бесплатный паркинг на 200 машиномест.

С появлением нового подъемника теперь в Шерегеше 15 канатных гондольных и кресельных, четыре бугельных подъемника, два траволатора и один бейби-лифт.

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