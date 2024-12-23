Названа стоимость российского «ответа Marvel»

Российская франшиза супергероев, разрабатываемая Сергеем Лукьяненко для «Союзмультфильма» и анонсированная как «ответ мировым вселенным а-ля Marvel и DC», будет стоить 1–1,2 миллиарда рублей за ленту, сообщила глава студии Юлиана Слащева.

О том, что «Союзмультфильм» совместно с Лукьяненко планирует медиафраншизу на основе оригинальной вселенной русских супергероев под рабочим названием «Орден Алой звезды», стало известно на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году.

Вселенная основана на героях русских писателей-фантастов, в том числе Александра Беляева и Алексея Толстого. В ней будут Тимур, Айя (Хозяйка Медной горы), Левша, Аэлита, Василиса, Семен Дежнев, инженер Гарин, Ихтиандр.

«Сегодня практически любой блокбастер, который претендует на кассовые сборы 1 миллиард рублей и больше, стоит не меньше 1 миллиард рублей в производстве. С учетом инфляции и из расчета на шесть фильмов мы ориентируемся на 1–1,2 миллиарда рублей на фильм», — сказала Слащева в интервью РБК.

Серия будет насчитывать шесть полнометражных фильмов и сериал, который выйдет между первым и вторым фильмом. Производство планируют начать в 2026 году.

«Есть гипотеза, почему именно этот проект может сработать. Во-первых, Лукьяненко — один из лучших авторов в области фантастики, у которого хиты выходят один за другим. Во-вторых, в советское время у нас был бум писателей-фантастов. <…> Мы думаем, что такое длительное увлечение научной фантастикой не могло не оставить след в нашем культурном коде», — отметила глава «Союзмультфильма».