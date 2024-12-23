НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Названа стоимость российского «ответа Marvel»

Источник:
Sibnet.ru
380 2

Российская франшиза супергероев, разрабатываемая Сергеем Лукьяненко для «Союзмультфильма» и анонсированная как «ответ мировым вселенным а-ля Marvel и DC», будет стоить 1–1,2 миллиарда рублей за ленту, сообщила глава студии Юлиана Слащева.

О том, что «Союзмультфильм» совместно с Лукьяненко планирует медиафраншизу на основе оригинальной вселенной русских супергероев под рабочим названием «Орден Алой звезды», стало известно на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году.

Вселенная основана на героях русских писателей-фантастов, в том числе Александра Беляева и Алексея Толстого. В ней будут Тимур, Айя (Хозяйка Медной горы), Левша, Аэлита, Василиса, Семен Дежнев, инженер Гарин, Ихтиандр.

«Сегодня практически любой блокбастер, который претендует на кассовые сборы 1 миллиард рублей и больше, стоит не меньше 1 миллиард рублей в производстве. С учетом инфляции и из расчета на шесть фильмов мы ориентируемся на 1–1,2 миллиарда рублей на фильм», — сказала Слащева в интервью РБК.

Серия будет насчитывать шесть полнометражных фильмов и сериал, который выйдет между первым и вторым фильмом. Производство планируют начать в 2026 году. 

«Есть гипотеза, почему именно этот проект может сработать. Во-первых, Лукьяненко — один из лучших авторов в области фантастики, у которого хиты выходят один за другим. Во-вторых, в советское время у нас был бум писателей-фантастов. <…> Мы думаем, что такое длительное увлечение научной фантастикой не могло не оставить след в нашем культурном коде», — отметила глава «Союзмультфильма».

Еще по теме
Фильм «Елки 11» с Нагиевым и Минекаевым вышли в прокат
Русская Баба Яга обошла британского Паддингтона в прокате
Джоли и Питту предложили огромный гонорар за совместную съемку в кино
Названы лучшие фильмы 2024 года
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Абхазия попросила у России бесплатную электроэнергию
Обнаружены признаки девятой планеты в Солнечной системе
Путин предложил ради эксперимента ударить «Орешником» по Киеву
Путин назвал причины роста цен на продукты
Обсуждение (2)
О самом главном
Как оригинально разыграть «Тайного Санту»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Идеи подарков за 300, 500, 1000 рублей: полезные и оригинальные
Не сломать судьбу: что нельзя дарить в год Змеи
Роковые ошибки воспитания: как погибают лидеры
Коричневый «мокко мусс»: с чем сочетать цвет 2025 года от Pantone
Все статьи
Топ комментариев

corrector

Пусть второй фронт открывают, и через несколько месяцев газ пойдет в Словакию !

corrector

Можно мне тоже бесплатно, исключительно из гуманитарных соображений ?!

Asd10

Чернокожие поляки это шесть!! С днем энергетика всех причастных!!! 😊😊

corrector

Достаточно начать гасить украинских гестаповцев на границе , чтобы украинцы смогли сбежать в Европу,...