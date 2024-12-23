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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп призвал Зеленского подумать о прекращении огня

Источник:
El Pais
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Избранный президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского задуматься о переговорах с Россией для завершения боевых действий.

«Приятно рассуждать, что они хотят вернуть свои территории, но украинские города, в основном, разрушены. <...> Когда вы (Зеленский) говорите "вернуть страну", что вы хотите вернуть? [Украину] придется восстанавливать 110 лет», — приводит испанская газета El Pais заявление Трампа.

Газета со ссылкой на источники сообщила, что на ранее Трамп направил Зеленскому послание с тем, чтобы тот «задумался о прекращении огня и отказе» от притязаний на территории, вошедших в состав России в ходе специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин ранее назвал условия урегулирования конфликта, в число которых вошли вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех западных санкций в отношении Москвы и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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