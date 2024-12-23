Салат «Оливье» за год заметно подорожал

Ингредиенты на салат «Оливье» за 2024 год стали дороже на 9% по сравнению с 2023-м, подсчитал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«С одной стороны, подорожали овощи и майонез, но, с другой стороны, подешевели яйца и мясо кур. Немного выросла цена на колбасу. Если мы говорим о селедке под шубой, то стоимость ингредиентов для его приготовления подорожала на 14%», — сказал Балынин «Газете.ру».

По его словам, сильнее всего среди продуктов для селедки под шубой выросли цены на картофель (90%) и свеклу (30%).

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров объяснил, что инфляция увеличивается на 1,5 процентных пункта при каждом снижении курса рубля к доллару на 10%.