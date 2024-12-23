Определились финалисты шоу «Звезды в джунглях»

Все финалисты определились в шоу «Звезды в джунглях». За шаг до финала проект покинул юморист Омар Алибутаев.

На испытание на вылет перед финалом отправлюсь юмористы Игорь Чехов и Омар Алибутаев. Участникам нужно было стоять на вращающемся бревне над водой. Тот, кто упадет в воду первым, — проиграл. Игра длилась до пяти поражений соперника.

Сначала в воду упал Чехов. Но затем юморист приноровился и больше не допускал ошибок. В итоге со счетом 5:1 победил Чехов, а для Алибутаева проект закончился.

Финалистами шоу «Звезды в джунглях» кроме Чехова стали Александр Волохов, Лерчек, Алана Мамаева и Натан.