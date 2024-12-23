НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Определились финалисты шоу «Звезды в джунглях»

Источник:
Sibnet.ru
455 0
Фото: © кадр из шоу «Звезды в джунглях»

Все финалисты определились в шоу «Звезды в джунглях». За шаг до финала проект покинул юморист Омар Алибутаев.

На испытание на вылет перед финалом отправлюсь юмористы Игорь Чехов и Омар Алибутаев. Участникам нужно было стоять на вращающемся бревне над водой. Тот, кто упадет в воду первым, — проиграл. Игра длилась до пяти поражений соперника.

Сначала в воду упал Чехов. Но затем юморист приноровился и больше не допускал ошибок. В итоге со счетом 5:1 победил Чехов, а для Алибутаева проект закончился.

Финалистами шоу «Звезды в джунглях» кроме Чехова стали Александр Волохов, Лерчек, Алана Мамаева и Натан.

Еще по теме
Победителя выгнали из шоу «Экстрасенсы. Реванш» перед финалом
ТНТ перечислил лучшие телешоу 2024 года
Поляну «Дома-2» выставили на продажу
Алена Блин ушла из шоу «Звезды в джунглях» по своей схеме
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Абхазия попросила у России бесплатную электроэнергию
Обнаружены признаки девятой планеты в Солнечной системе
Путин предложил ради эксперимента ударить «Орешником» по Киеву
Путин назвал причины роста цен на продукты
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
29
Зеленский предложил взятку премьеру Словакии
25
Абхазия попросила у России бесплатную электроэнергию
24
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с неонацизмом
23
Задержан исполнитель убийства генерала Кириллова. ВИДЕО
22
Украина нанесла массированный удар по Курской области