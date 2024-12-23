Россия начала гуманитарную передачу электричества в Абхазию

Россия с понедельника, 23 декабря начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию, сообщил и.о. президента республики Бадру Гунбу.

«В ответ на обращение Абхазии руководство России в очередной раз протянуло нам руку помощи и начинает осуществлять гуманитарный переток электроэнергии в республику. <...> Я от имени народа Абхазии выражаю искреннюю благодарность руководству России и всему братскому российскому народу за помощь», — приводит «Интерфакс» заявление Гунбы.

Ранее Гунба отметил, что отключения света по 9–11 часов в сутки «ставят под угрозу жизнь и здоровье детей, пожилых людей, социально незащищенных слоев населения».

Электричество из России в Абхазию будет поставлено в объеме в 327 миллионов кВт, уточнил глава Минэнерго Джансух Нанба.

В Абхазии испытывает дефицит электроэнергии, главным источником которой является Ингурская ГЭС. В декабре из-за критического низкого уровня воды станция сократила дневное время подачи электричества до 2 часов 48 минут.

Проблему с энергодефицитом усугубляет майнинг криптовалюты. Как сообщил в декабре гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия на это уходит порядка 350 млн кВт. «Чтобы было понимание, это половина и даже чуть больше нашего дефицита, который сейчас складывается», — цитирует РБК Джинджолию.