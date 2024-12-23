Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его визит в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным был реакцией на слова президента Украины Владимира Зеленского про транзит газа.

В Москве у него была «деловая встреча» с президентом Владимиром Путиным, приводит РБК заявление Фицо. «Моя сегодняшняя встреча стала реакцией на слова президента Украины Владимира Зеленского, который в четверг ответил на мой личный вопрос, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию», — пояснил премьер Словакии.

Ранее Фицо заявил, что Киев исключает транзит любого газа, так как он заведомо может быть российским.

По его словам, Путин подтвердил готовность продолжать поставки газа на Запад и в Словакию, но, отметил премьер, после 1 января 2025 года это практически невозможно, учитывая позицию Киева.

Фицо также сообщил, что Зеленский выступает за введение санкций «против российской ядерной программы». Это повлечет за собой ущерб для Словакии и поставит под угрозу производство электроэнергии на АЭС в республике, что неприемлемо, подчеркнул Фицо.

Премьер Словакии рассказал, что обменялся с Путиным мнениями о конфликте на Украине и возможности скорейшего мирного урегулирования.